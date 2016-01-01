Ни бровей, ни ресниц: облысевший Юрий Гальцев напугал внешним видом

64-летний Юрий Гальцев все реже появляется на телевидении, поэтому к его персоне приковано особое внимание поклонников. Но недавно он появился в шоу Николая Цискаридце, а фото со съемок угодили в Сеть. Народ ахнул от вида артиста.

Снимок выставил в Сеть сам Гальцев. В кадре он позирует с Кларой Новиковой. При этом юмориста сложно узнать — он полностью облысел, кажется, что на лице артиста нет ни бровей, ни ресниц. Поклонники опознали Юрия Николаевича лишь по фирменной улыбке.

"Как постарел резко"; "Боже мой! Что с ним стало?"; "Не пойму, у него и ресницы выпали или это фото так исказило?"; "Я аж испугалась, как увидела это!" — обсуждают поклонники юмористических телепередач в тематических пабликах.

Отметим, что Гальцев никогда не стремился афишировать свою жизнь. Ярким доказательством этого утверждения может стать тот факт, что россияне даже не догадывались, что на протяжении многих лет Гальцев не живет с законной супругой Ириной. Как выяснилось, с 2016 года юморист делит просторную квартиру с актрисой Марией Насыровой.

Молодая муза является ровесницей дочери артиста, однако, несмотря на сильные чувства, Гальцев не спешит расставаться с первой женой. И все же коллеги и журналисты в последние несколько лет отмечали — Юрий Николаевич расцвел и помолодел рядом с прекрасной избранницей. Но, как говорится, все хорошее рано или поздно заканчивается. По крайней мере, к такому неутешительному выводу пришли поклонники, увидев свежее фото артиста.

