Ученик колледжа во Франции напал с ножом на учительницу

Нападение на учительницу колледжа на юге Франции. Педагога изобразительного искусства ранил ножом ученик. Как сообщает радиостанция Europe 1, женщина госпитализирована.

Об инциденте в колледже "Гишар" в коммуне Санари-сюр-Мер (департамент Вар) стало известно утром 3 февраля. 14-летний учащийся напал с ножом на 60-летнюю преподавательницу. Женщина получила несколько ножевых ранений, в том числе в область живота. Пострадавшую госпитализировали, врачи борются за ее жизнь.

Нападавшего задержали на месте. Как стало известно, все началось с ссоры, учительница несколько раз сделала замечание подростку. Министр образования Франции Эдуар Жеффре выразил поддержку пострадавшей и пообещал прибыть лично на место происшествия.