Климов: Рютте исключительно ориентируется на нынешний Вашингтон

Почему генеральный секретарь НАТО приехал в Киев накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби? Пытаются ли руководители Альянса действовать независимо от Вашингтона или США по-прежнему определяют всю политику блока? И способны ли европейские страны оказать военную поддержку киевскому режиму своими силами?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

"Рютте играет, исключительно ориентируясь на нынешний Вашингтон. Преображение великое произошло. Потеряв все у себя в стране, Рютте нашел пристанище в организации НАТО", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео