Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Харькове и Одессе, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. Успешно наступают на врага наши бойцы и в зоне СВО.

Кадры с Красноармейского направления - по опорнику ВСУ работает "Солнцепёк". Термобарические снаряды ложатся точно в цель, не оставляя противнику никаких шансов. Координируют огонь операторы разведывательных беспилотников.

А это уже Харьковская область, Купянский район - атакуют врага ударные беспилотники, не позволяя противнику провести ротацию на линии боевого соприкосновения.

На Константиновском направлении мощную поддержку передовым отрядам оказали танкисты. Экипаж Т-90 "Прорыв" огнем с дистанции восемь километров - уничтожил блиндаж боевиков. Не дает неприятелю поднять головы и наша артиллерия. Пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области ликвидирован прямым попаданием.