Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Владислав Пьянков в ходе выполнения поставленной задачи обнаружил замаскированную огневую точку противника. Скрытно подобравшись к вражеской позиции, он забросал гранатами неприятеля, а после - вступил с ним в стрелковый бой. В результате боевики были ликвидированы. Благодаря мужеству Владислава наши штурмовики захватили новые рубежи.

Гвардии младший сержант Роман Чамаев вместе с сослуживцами доставлял продукты и боеприпасы на передовую, когда попал под миномётный обстрел. По его команде группа скрылась в лесу и начала вести наблюдение. В результате были обнаружены украинские диверсанты. Наши военные по решению Романа вступили с ними в стрелковый бой. Враг был разбит, а наши военные доставили груз в заданный район.