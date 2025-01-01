Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 4 февраля, перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 11 дронов сбили над Брянской областью, восемь – в Белгородской, четыре – в Ростовской и один – в Астраханской.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщал, что в 2025 году не менее 1 065 мирных россиян были убиты вследствие преступных действий украинских националистов и киевского режима, при этом получили ранения не менее 5,4 тысячи человек.

Глава российского МИД Сергей Лавров продемонстрировал генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье, предложив ему лично удостовериться в том, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.