Бородина не может смириться с выходкой старшей дочери: "У меня сердце кровью обливается"

Старшая дочь никогда не доставляла проблем Ксении Бородиной. Марусе уже 16 лет, она всегда была рассудительным и спокойным ребенком. Наследница телеведущей не собирается связывать свою жизнь с шоу-бизнесом и мечтает о карьере врача.

Вот только Ксения все равно не особо довольна Марусей. Когда дочь попросила Бородину о небольшой уступке, звезда "Дома-2" устроила настоящую трагедию. Дело в том, что Маруся решила изменить прическу и отрезать около 20 сантиметров волос. Девочке пришлось несколько дней уговаривать маму, а та все никак не хотела соглашаться. В итоге Ксения сдалась, но заявила, что не смирится с этой выходкой.

"Случился тот самый день. Мои подписчики говорили: "Надо разрешить ребенку постричь волосы!". Я на это смотреть не буду, честно. У меня сердце кровью обливается... Где наши волосики? Нас бабушка домой не пустит! Это не 10 сантиметров!" — заявила Бородина, пока ее дочь с новой стрижкой сидела в кресле у парикмахера.

Маруся не обрезала волосы до каре, а лишь немного укоротила длину. Дочь Бородиной призналась, что устала часами мыть и сушить длинные локоны. Теперь звездная наследница в восторге от своей прически.

