Россия должна сдаться. Капитуляции потребовал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который считает, что СВО провалилась. По его мнению, Россия вообще должна отказаться от всех требований.

Как заявил Жан-Ноэль Барро прессе, Россия должна отказаться от своих "максималистских притязаний". По словам французского министра, скоро четвертая годовщина специальной операции. И ему уже стало ясно, что СВО обернулась для России "катастрофическим провалом".

Ранее Барро заочно поспорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Французский министр уверен, что ЕС способен защитить себя и без помощи США. Более того, по его мнению Евросоюз способен защитить Гренландию от США.

Рютте, в свою очередь, заявил, выступая в украинском парламенте, что Зеленский абсолютно готов к сотрудничеству. Однако сделка с Россией, по словам генсека НАТО, должна быть приемлема для всех сторон, и особенно для Украины, передает РИА Новости.