Мощный снегопад обрушился на Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону - снежный апокалипсис. В городе десятибалльные пробки. Общественный транспорт встал: автобусы и маршрутки буксуют даже на небольших подъёмах. Пассажирам остается только одно - выходить и толкать. Высота снежного покрова за сутки превысила отметку 20 сантиметров. В соцсетях активно делятся кадрами последствий стихии.

Улицы и дороги в городе превратились в катки. Те, кто сумел проехать или пройти, помогают товарищам по несчастью. Кто толкает, кто чистит, а кто-то, снимая видео, предупреждает об опасных участках.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, на помощь людям в борьбе с непогодой пришли даже роботы. А вот кому действительно не до шуток про погоду, так это автомобилистам. Затор протяженностью до 15 километров образовался на магистрали М-4 "Дон". Основная проблема - затяжные подъемы, которые не могут преодолеть фуры. Сотрудники МЧС при помощи спецтехники и лебедок буквально один за другим вытягивают большегрузы.

На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение. Экстренные службы развернули для автомобилистов на трассах мобильные пункты обогрева, там можно не только выпить горячего чаю, но и зарядить телефон.

"Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца сегодняшних суток. Мониторинг дорожной обстановки осуществляется с помощью 67 камер видеонаблюдения. На автодорогах области в 15 муниципальных образованиях дежурят пять оперативных групп пожара спасательных гарнизонов", - сообщил Виктор Швачич, старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области.

Городские власти просят по возможности временно отказаться от поездок на личном транспорте. В школах и детских садах ввели свободное посещение. По прогнозам синоптиков, снегопад в Ростове утихнет к среде.