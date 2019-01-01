Дело Эпштейна: открываются все более дикие подробности

Согласно рассекреченным данным, именно Эпштейн познакомил нынешнего президента Соединенных Штатов Дональд Трампа с его будущей женой Меланией. В файлах Эпштейна оказались данные и о сексуальной связи Трампа с 13-летней девочкой. (

"Я к этому не имею никакого отношения. Я не имею никакого отношения к Джеффри Эпштейну. И, по сути, если вы посмотрите на Министерство юстиции, они объявили, что опубликовали 3 миллиона страниц. Как будто это все, чем они должны заниматься. И, честно говоря, я думаю, что Министерство юстиции должно просто сказать: у нас есть другие дела. Я имею в виду Билла Клинтона и, знаете ли, Билла Гейтса. И многих других людей", - отреагировал Трамп.

Незадолго до своего ареста летом 2019 года Джеффри вел переписку с экономистом Ларри Саммерсом, которого президент США Барак Обама называл ключевым членом команды в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса. Обсуждали, как помочь Украине и лично Зеленскому.

Эпштейн: "Зеленский находится под большим давлением. Он же актер, так? Не думаю, что это второй Рейган"

Саммерс: "Я неплохо знаю тех, кто его спонсировал"

Эпштейн: "Он вообще что-то соображает? Производит впечатление типичного восточноевропейского авантюриста, который торгует темой украинской гордости, при этом будучи галахическим евреем. Понятно, что это дешёвая комедия для избирателей, но настораживает, когда он начинает разыгрывать это перед нашими инвесторами"

Лихорадит теперь и британскую политическую элиту. Скотленд-Ярд начал проверку в отношении лорда Питера Мендельсона. Оказалось, что влиятельный политик годами "сливал" Эпштейну конфиденциальную государственную информацию. А тот удовлетворял сексуальные запросы политика. А принц Эндрю и вовсе купил у финансиста несовершеннолетнего подростка, изнасиловал его и совершил ритуальное убийство.

Как пишет сейчас британская и американская пресса, Эпштейн был одержим не только сексуальным насилием, но и идеей распространения собственной ДНК. Как говорил, "надеется засеять человеческую расу, оплодотворив женщин на своем огромном ранчо в Нью-Мексико ".

"Он устраивал званые ужины, где ученые общались с привлекательными, образованными женщинами, которых он считал кандидатками на размножение. Эпштейн также жертвовал средства благотворительным организациям, поддерживающим трансгуманизм - веру в то, что человеческая раса может продолжить эволюцию, используя достижения науки", - сообщает Daily Mail.

Одним из сподвижников Эпштейна в таких начинаниях в файлах значится Майкл Бишоп, который сам себя называл "сумасшедшим ученым". Он искал финансирование для проекта по генетическому улучшению и клонированию людей. Эпштейн был не против принять участие в создании "дизайнерских детей". В качестве научной базы упомянуты украинские лаборатории. И одна из главных сенсаций документов - Джеффри Эпштейн может быть жив! Несмотря на опубликованные посмертные фотографии, в деле также есть показания охранника тюрьмы, где содержался хозяин острова. Якобы Эпштейна вывезли в автозаке буквально за несколько часов до его официальной смерти 10 августа 2019 года. Охранник, кстати, пропал.