В преддверии отчета правительства в Государственной думе, который запланировал на конец февраля, глава кабмина Михаил Мишустин продолжил серию консультаций с парламентскими фракциями. 3 февраля прошла встреча с представителями партии КПРФ.

Ее руководитель Геннадий Зюганов отметил, что в последние годы правительству приходится работать в чрезвычайных условиях и он ценит успехи кабинета. В свою очередь премьер поблагодарил коммунистов за эффективную работу и диалог с представителями федеральных министерств и ведомств.

Социальная повестка фракции связана с благополучием молодого поколения, поддержкой сельского хозяйства, промышленности и многодетных семей. Правительство поддержало инициативу партии о расширении жилищных гарантий для сирот, которые проходят службу в зоне СВО.