В преддверии отчета правительства в Государственной думе, который запланировал на конец февраля, глава кабмина Михаил Мишустин продолжил серию консультаций с парламентскими фракциями. 3 февраля прошла встреча с представителями партии КПРФ.
Ее руководитель Геннадий Зюганов отметил, что в последние годы правительству приходится работать в чрезвычайных условиях и он ценит успехи кабинета. В свою очередь премьер поблагодарил коммунистов за эффективную работу и диалог с представителями федеральных министерств и ведомств.
Социальная повестка фракции связана с благополучием молодого поколения, поддержкой сельского хозяйства, промышленности и многодетных семей. Правительство поддержало инициативу партии о расширении жилищных гарантий для сирот, которые проходят службу в зоне СВО.
"Одним из самых результативных примеров такого подхода считаю работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. За прошлый год были приняты десятки законопроектов в этой сфере, которые уже сегодня вступили в силу. Консолидированная позиция депутатского корпуса в таком вопросе крайне важна. И для общества в целом, а в первую очередь – для самих наших защитников, участников специальной военной операции", - указал Мишустин.
"Я обязан вас проинформировать, что мы за последнее время для поддержки фронта отправили 150 конвоев. 150 отправим и на днях. Это более 30 тысяч тонн всего, что просят ребята. Две трети этой продукции из легкой промышленности и пищевой. Без победы на этом фронте ни в одном доме, ни в одной стране не будет мира и счастья. Потому что нацизм, фашизм и бандеровщина – это главная угроза безопасности каждого человека", - ответил Зюганов.