Суд арестовал фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге

Суд отправил под стражу фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге на полтора месяца, передает ТАСС.

В ночь на вторник в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области нашли тело ребенка со связанными ногами и руками. Место указал подозреваемый - 38-летний уроженец ЛНР Павел Жилкин. Накануне его задержали в Псковской области. Вину он признал.

На кадрах с камер видеонаблюдения было зафиксировано, как мальчик сел в автомобиль подозреваемого. Согласно данным Следственного комитета, ребенок погиб в машине после удара кулаком в голову.

Уточняется, что подозреваемый и ранее имел проблемы с законом и был знаком с жертвой.