Убийца 9-летнего мальчика Паши Петр Жилкин в суде набросился на журналистов: "Раздули воздух из ничего"

В ночь на 3 февраля в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области найдено тело девятилетнего мальчика со связанными ногами и руками. В убийстве ребенка сознался 38-летний уроженец ЛНР Павел Жилкин.

Суд отправил подозреваемого в убийстве под стражу на два месяца. Во время заседания Жилкин вел себя спокойно, но старался скрывать лицо от камер. Петр рассказал, что из-за случившегося его дочь начали травить в школе. В этом предполагаемый убийца обвинил журналистов, мол, придают слишком больше значение произошедшему.

"Раздули воздух из ничего, блин", — прокомментировал Жилкин свой поступок.

Кроме того, по словам Петра, он следил за новостями после того, как украл и убил Пашу. Когда о трагедии узнала вся страна, и на поиски мальчика бросились волонтеры, мужчина решил утопить тело и стал продумывать алиби, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости!".

Напомним, как установили следователи, Жилкин похитил ребенка, посадив в салон своей иномарки. В машине между преступником и жертвой произошла перепалка. Мужчине хватило одного удара кулаком, чтобы убить девятилетнего Пашу. После этого Жилкин связал ребенку руки и ноги и утопил тело.