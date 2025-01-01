Владимир Путин 3 февраля провел первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Как отметил президент, ВВП России вырос на 1% в 2025 году. По словам главы государства, замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и даже рукотворным для снижения инфляции.

Инфляция на 26 января ускорилась до 6,4% в годовом выражении. Это связано с повышением НДС, объяснил президент.

Повышение производительности труда является приоритетом для России в условиях дефицита кадров в ряде секторов экономики, добавил Путин.

Глава государства призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике страны.