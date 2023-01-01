Обвинение в коррупции предъявлено пятерым членам администрации Сергиева Посада

Обвинение в коррупции и мошенничестве предъявлено задержанным сотрудникам администрации подмосковного Сергиева Посада. В деле фигурируют также трое предпринимателей, сообщили в главном управлении Следственного комитета России по Московской области.

В СКР напомнили, что ранее были задержаны первый заместитель главы Сергиева Посада, четверо сотрудников администрации города и трое предпринимателей. Высокопоставленные чиновники, в зависимости от степени их участия в преступлениях, обвиняются в получении и даче взяток, а также в мошенничестве.

Следствие установило, что задержанные в период с 2023 по 2025 год похищали деньги, выделенные на борьбу с борщевиком. Замглавы администрации и его сообщники также присваивали деньги, выделенные на завышенные премии сотрудникам, первому заму вменяют в вину еще и взятку за покровительство в 855 тысяч рублей. Кроме того, они получали взятки от подрядчика за подписание актов и увеличение объема работ – в общей сложности около четырех миллионов рублей.