"Боль и жуткое состояние": директор Долиной выступил с заявлением после отмены концертов

Первый в этом году большой сольный концерт Ларисы Долиной прошел с аншлагом в подмосковном Домодедово. Но повторить успех певица не может, выступления народной артистки в Обнинске и в Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, перенесены.

По некоторым данным, отменить концерты пришлось из-за низкого интереса зрителей, якобы билеты на Долину мало кто захотел купить. Ситуацию прокомментировал директор певицы Сергей Пудовкин. Он подтвердил, что переносы в графике артистки есть.

"Новые даты выступлений в этих городах уже есть. Ранее купленные билеты будут сохранены. Даты проведения концертов согласованы", — отметил в беседе с KP.RU Пудовкин.

Директор певицы рассказал, что после скандала с мошенниками Лариса Александровна сосредоточилась на творчестве. Через музыку она выплескивает эмоции.

"Идет подготовка новой программы с новыми песнями — не то, чтобы на эту тему — тут песенок не споешь. Но эмоциональную боль Лариса Александровна все же выражает через творчество. Будут новые релизы. Но опять же, никаких денег не стоят та боль и жуткое состояние, которые она пережила", — добавил Сергей.

Напомним, что Лариса Долина под давлением мошенников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Осознав, что попала в лапы злоумышленников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной. Лариса Александровна вместе со своими кошками теперь ютится в съемном жилье.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>