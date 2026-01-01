Путин потребовал снизить инфляцию и обеспечить рост экономики

Инфляция к концу 2026 года должна вновь снизиться примерно до 5%. Добиться таких показателей потребовал от правительства Владимир Путин. Президент России провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам с кабинетом министров.

Глава государства отметил, что в начале 2026-го инфляция немного ускорилась. По словам Путина, это связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. В результате реформ динамика ВВП прошлом году была ниже прошлых лет, однако замедление было ожидаемым и даже рукотворным, подчеркнул президент.

В совещании с президентом участвовали члены экономического блока правительства. На предыдущем совещании, в декабре, главными темами стали повышение зарплат бюджетников, рост пенсий и дальнейшее снижение уровня бедности в России, передает РИА Новости.