ВСУ ударили ракетами по Белгороду

Ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу нанесли ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

По данным губернатора, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков в Telegram.

Ранее в Минобороны сообщили о массированной воздушной атаке на Белгородскую область. В военном ведомстве заявили, что за несколько часов над территорией региона было сбито 20 украинских беспилотников самолетного типа.