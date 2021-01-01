Расчет важнее эмоций: вот почему Лепс бросил невесту-внучку и пытается вернуть бывшую жену

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова прожили в браке 20 лет. Но в декабре 2021 года жена ушла от артиста. Поговаривали, что Анна устала от интрижек мужа. Певец же умолял супругу простить его и всеми силами пытался сохранить брак.

Но в 2024 году Григорий неожиданно представил публике новую зазнобу. Лепс вывел на красную дорожку юную красавицу Аврору Кибу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, артиста ничуть не смущало.

Однако обещания жениться так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести жениха в чувства, но не смогла. Тогда на помощь пришла Анна Шаплыкова. За 20 лет брака она научилась справляться с таким состоянием Лепса. В итоге это сблизило бывших супругов, а Киба чувствовала себя преданной.

Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге пара объявила о расставании. Поговаривают, что теперь исполнитель хита "Лондон" нацелен на воссоединение с Анной.

Телесваха Роза Сябитова положительно отнеслась к намерению музыканта помириться с матерью его детей. В беседе с DAY.RU она заявила, что Шаплыкова вполне может простить блудного бывшего мужа.

"Если там есть за что цепляться и что хранить, то почему бы нет? В нашем возрасте расчет более важен, чем эмоциональная и чувственная сторона, которая у нас более-менее спокойна в этом плане", — отметила Сябитова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>