Американцы сбили иранский дрон возле авианосца Abraham Lincoln

Иранский дрон, приблизился к авианосцу Военно-морских сил США Abraham Lincoln в Аравийском море. Американские военные сбили беспилотник, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным агентства, иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца. Дрон был сбит американским истребителем F-35.

Несмотря на инцидент, переговоры между Соединенными Штатами и Ираном на текущей неделе все еще запланированы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Как стало известно ранее, встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи ожидается 6 февраля в Стамбуле. Ливитт отметила, что у Трампа есть ряд вариантов на столе в отношении Ирана – в том числе и применение военной силы.