Разведенный Пресняков прервал молчание после новостей о новом романе

Никита Пресняков и Алена Краснова развелись после 10 лет совместной жизни. По слухам, девушка не свыклась со скромной жизнью в США.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. После развода Алена улетела в Москву и выглядит счастливой.

Никита же в соцсетях показывал, что очень переживет. Он публично выбросил статуэтку "Лучшая жена", сокрушался, что все идет не так как было задумано.

Но, похоже, внук Аллы Пугачевой нашел в себе силы двигаться дальше. Недавно Никита улетел в Испанию с друзьями, среди которых были две девушки. Поклонники Преснякова уверены, что одна из них покорила сердце музыканта, ведь в гостиничном номере певца заметили дамскую сумочку. С Никитой явно кто-то жил.

Пресняков старался не комментировать слухи. Но после того, как было названо имя его предполагаемой девушки, музыкант не выдержал. В своем блоге Никита заявил, что та, которую назвали его невестой, на самом деле концертный директор, и связывают их только рабочие отношения. При этом о второй девушке Пресняков промолчал.

"Ну столько всего можно придумать интересного! Но приписать директора моей группы к моей новой девушке — это просто гениально, победа, очень смешно! Давайте теперь каждого человека, который попадет ко мне в "сторис" к новой девушке приписывать", — возмутился музыкант.

