Назван состав делегации США на переговорах в Абу-Даби

Американская делегация примет участие в переговорах представителей России и Украины, которые состоятся в среду в ОАЭ. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, американскую сторону в переговорах с Россией и Украиной по урегулированию украинского кризиса будут представлять спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Они завтра прибудут в Абу-Даби. Ливитт добавила, что предыдущая встреча в этом формате была "исторической по своей природе", передает ТАСС.

Ранее появились сообщения, что второй этап переговоров в ОАЭ будет двусторонним. Дата переговоров также переносилась. Теперь же заявлено об участии представителей США.