Злоумышленники открыли огонь во время задержания на Рублевском шоссе

Злоумышленники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов во время задержания на Рублевском шоссе в Москве 4 февраля.

Они подозреваются в похищении мужчины в Пензе 29 января. Их заложник был убит.

В результате этого задержания один подозреваемый получил смертельные ранения, а второй задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов Российской Федерации", — написала Волк в своих соцсетях.