Завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, сообщили 4 февраля в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, заболевшую госпитализировали в Москве после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска женщину кусали комары, но она не пользовалась репеллентами.

Заболевание передаётся только через укусы насекомых, риск распространения лихорадки минимальный. Симптомами могут стать высокая температура, отёки суставов, головная боль, сыпь и тошнота.

В этот же день Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать, чтобы не заразиться этой лихорадкой:

— пользоваться репеллентами;

— устанавливать противомоскитные сетки;

— носить закрывающую кожу одежду;

— применять надкроватные балдахины.