Президент России Владимир Путин выполнил обещание не наносить удары по Киеву неделю, заявил 4 февраля американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, согласие России приостановить удары было значительным шагом. Трамп добавил, что в разговоре с Путиным отметил необходимость прекращения конфликта на Украине. Когда именно состоялся этот диалог, он не уточнил.

"Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас нанёс им сильный удар. Путин сдержал своё слово. Одна неделя – это много, мы согласимся на что угодно", — рассказал американский лидер.

На той неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп лично обратился к Путину с просьбой не наносить удары по инфраструктуре Украины до 1 февраля. Это было сделано, чтобы создать благоприятный фон для переговоров.