Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о массированном ударе, который в ответ на террористические атаки Киева накануне нанесли наши вооруженные силы по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ.

Американский лидер подчеркнул, все договорённости о соблюдении так называемого "энергетического перемирия" Москва выполнила. Ранее пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона согласилась с предложением главы США не наносить удары по энергоинфраструктуре Украины для того, чтобы создать благоприятные условия для трехсторонних переговоров в Абу-Даби.