Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о массированном ударе, который в ответ на террористические атаки Киева накануне нанесли наши вооруженные силы по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ.
Американский лидер подчеркнул, все договорённости о соблюдении так называемого "энергетического перемирия" Москва выполнила. Ранее пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона согласилась с предложением главы США не наносить удары по энергоинфраструктуре Украины для того, чтобы создать благоприятные условия для трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
"Путин сдержал своё слово по этому вопросу. Это имеет большое значение! Мы были согласны на любой срок перемирия, потому что на Украине по-настоящему очень-очень-очень холодно сейчас. Мы договорились, что перемирие продлится с воскресенья по воскресенье", - сказал Трамп.