На полигонах Южного военного округа ведется подготовка контрактников Минобороны

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Первый опыт новобранцы получают на учебных полигонах. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к фронтовым под руководством инструкторов с опытом боевых действий в зоне СВО. Какие навыки оттачивают бойцы?

Молниеносная реакция подразделения на характерный жужжащий звук дрона в небе. Бойцы держат беспилотник на прицеле и укрываются в лесополосе. На полигоне отрабатывают не только навыки управления, но и противодействия дронам. Главное правило - всегда находиться в движении и искать любые укрытия. Подойдут трубы бетонные, столбики, покрышки, лучше всего, конечно, спрятаться в лесной растительности, там разлёт осколков меньше и естественная преграда для дронов врага.

Инструкторы с опытом боевых действий в зоне СВО делятся секретами, как уйти от беспилотника и как использовать рельеф местности. Попасть в небольшой дрон сложно, но можно. Новобранцы тренируются на тарелочках - как в стендовой стрельбе.

В обязательном порядке - теория. Здесь изучают технические характеристики разных аппаратов и их возможности в боевых условиях.

"Знакомим новобранцев с историей БПЛА, с видами, классами, типами беспилотников, рассказываем и показываем, какие задачи выполняют расчёты БПЛА, структуру подразделений БПЛА, далее практика полётов, естественно, в наш курс входит знакомство с системами радиоэлектронной борьбы, с системами подавления", - рассказал инструктор с позывным Ихтис.

На полигонах Южного военного округа ведется подготовка военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем. Готовят операторов, помощников и группу прикрытия.

"На гражданке я работал на железной дороге, затем сходил на срочную службу и понял, что я хочу защищать свою страну", - говорит боец с позывным Вольт.

"Я из города Евпатория, подписал контракт по многим причинам. У меня отец воевал, дед воевал, прадед воевал - продолжение рода. Я на гражданке работал фотографом, снимал людей, пейзажи. Ну и работал с дронами и это мне ближе", - рассказывает боец с позывным Демьян.

Сегодня дроны используются повсеместно - разведка, корректировка огня, поражение объектов противника, доставка боеприпасов и медикаментов. Профессия востребованная.

Комплектование подразделений войск беспилотных систем ведется во всех регионах России. Заключить контракт можно на пункте отбора на военную службу на срок от одного года. А для военнослужащих предусмотрены выплаты за уничтожение целей.