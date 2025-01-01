Завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России

В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, однако опасности это не представляет. Такое заявление сделал в среду, 4 февраля, Роспотребнадзор.

Как подчеркивает ведомство на своем официальном сайте, специалисты были заблаговременно готовы к подобной ситуации. Диагноз женщине, вернувшейся с Сейшельских островов, был поставлен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем. Все требуемые противоэпидемические меры были предприняты незамедлительно.

Роспостребнадзор держит ситуацию на контроле и уверяет, что риск распространения инфекции на территории России минимален.

В августе 2025 года уже сообщалось о выявлении в России случаев лихорадки чикунгунья. Все заболевшие — члены одной семьи, которые отдыхали на Шри-Ланке. Медики подчеркивали, что можно не бояться массового распространения инфекции в России, поскольку этот вирус не передается от человека к человеку, а только через укусы насекомых.

Главный внештатный специалист российского Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал всех, кто планирует поездки в страны с выявленными случаями лихорадки чикунгунья, соблюдать меры профилактики против укусов комаров.

Эксперты напоминают: при появлении любых непонятных или подозрительных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачам.