Россияне назвали способы борьбы со стрессом

Россияне перечислили основные рабочие способы, которые помогают справиться со стрессом.

Согласно исследованиям, уровень стресса в 2025 году вырос на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом – с 37% до 41%, передает РИА Новости со ссылкой на аналитику "Ромира".

На первом месте – прогулки. Времяпрепровождением на свежем воздухе спасаются 46% опрошенных. На втором месте – встречи с друзьями (39%), на третьем месте – вкусная еда (31%).

Также в топ-7 вошли общение с животными (26%), прием витаминов и БАДов (26%), правильное питание (23%) и занятия спортом (18%).

Каждый пятый участник исследования (21%) спасается приемом специальных лекарств для снижения стресса. Помощь психологов менее востребована - всего 9% респондентов.