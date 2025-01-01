Дочь Кончаловского поздравляют с беременностью

На днях единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария появилась на публике. Ее сопровождала мать. Женщины отметились на церемонии вручения награды "Золотой орел".

Для выхода в свет Любовь Толкалина выбрала белоснежную блузку с жемчужными пуговицами и черную юбку. Образ завершали шляпа и жемчужная сумочка. А вот Мария Михалкова-Кончаловская предпочла мешковатый зеленый бархатный брючный костюм.

В Сети поползли слухи, что дочь Кончаловского ждет ребенка. Поводом для разговоров стал бесформенный наряд Марии и, как отметили особо наблюдательные интернет-пользователи, ее округлившееся лицо. Кто-то из комментаторов в Сети высказал мнение, что Кончаловская, которая обычно отличалась невероятной стройностью и даже худобой, поправилась.

Дошло до того, что теперь Марию начали поздравлять с беременностью. Отметим, что сама Кончаловская пока никак не прокомментировала эти слухи.

Напомним, что в конце 2025 года стало известно о разводе Марии. Оказалось, что Никита, хоть и старше на семь лет, еще не готов к детям и спокойной семейной жизни. Супруги разъехались еще весной 2025 года. Не было ни ссор, ни взаимных упреков. Просто оба поняли, что стали слишком разными.

Кстати, ходят слухи, что Мария счастлива в новых отношениях.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>