Бензовоз выехал на переезд в Мордовии: задерживаются 5 поездов

Пять поездов задерживаются из-за ДТП с бензовозом в Мордовии.

Столкновение произошло в ночь на 4 февраля на регулируемом переезде на станции Потьма, рассказали в МЧС. Водитель порожнего бензовоза Scania выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 21 "Ульяновск - Москва". Машинист попытался экстренно затормозить, но не хватило расстояния, чтобы избежать столкновения.

Пострадал водитель грузовика - бензовоз зажало локомотивом. Среди пассажиров и команды поезда пострадавших нет. Схода состава не произошло. Повреждения получила кабина машиниста.

Из-за ДТП задерживаются пять поездов: № 21 "Ульяновск – Москва", № 65 "Тольятти – Москва", № 31 "Орск – Москва", № 14 "Москва – Челябинск" и № 42 "Москва – Саранск", сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Время задержки составляет 5 час 30 минут. Пассажирам предоставят питание и необходимую помощь. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.