ВС России уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород

Российские военные уничтожили в Харьковской области пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, обстреливавшую Белгород.

ВС России нанесли комбинированный удар в районе населенного пункта Юрченково, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Кроме того, наши бойцы разбили командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В городе возникли проблемы с электричеством, водоснабжением и связью. Пострадавших нет.