Дания принялась "в бешеном темпе" готовиться к войне с Россией

Дания активно закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к вооруженному конфликту с Россией. Об этом рассказал в среду, 4 февраля, российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что "в бешеном темпе" осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании, а идеологическим обоснованием этих военных приготовлений служит "подготовка к войне", которую якобы развяжет в Европе наше государство по завершении конфликта на Украине.

Директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников, в свою очередь, предупредил, что наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в Арктическом регионе. Любые попытки игнорирования национальных интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа, в том числе военно-технического характера, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркивал, что заявления США о якобы угрозе со стороны России и Китая, которой американские власти пытаются оправдать свои притязания на Гренландию, не соответствуют действительности. Безопасность России будет в любом случае обеспечена.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев отмечал, что Соединенные Штаты и Европа используют предлог защиты от угроз со стороны России и Китая для эскалации в Арктическом регионе. Страны НАТО готовятся к возможному военному противостоянию в Арктике, а потому активизировали разведку в этом регионе.