Кейт Миддлтон сделала попытку помириться с Меган Маркл

Накануне. 3 февраля, будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон в оранжевом пальто с эффектным рисунком посетила текстильную фабрику в Уэльсе. Не обошлось и без того, что супруга принца Уильяма села за машинку и взяла в руки иглу.

Принцесса Кэтрин пообщалась с публикой, ожидающей ее возле фабрики, а затем вошла в само здание. Ей провели небольшую экскурсию, а также Кейт поучаствовала в мастер-классах.

В Сети говорят, что таким завуалированным образом принцесса Уэльская предприняла попытку помириться с супругой своего деверя, принца Гарри, Меган Маркл. Дело в том, что Кейт Миддлтон посетила не только ткацкую фабрику, но также семейное предприятие Hiut Denim - компанию, которая ранее ассоциировалась с мятежной герцогиней.

Меган Маркл надела джинсы бренда во время своего первого официального королевского визита в Уэльс, что привлекло к компании внимание всего мира. Позднее произошедшее назвали "эффектом Меган Маркл": после появления герцогини в одежде бренда, лист ожидания на их продукцию был расписан на три месяца вперед, отмечает VOICE.

Кстати, Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию уже в следующем году. Информацию подтвердили в окружении герцогов Сассекских. Правда, супруги выдвинули Букингемскому дворцу ряд условий, при которых они согласны привезти в Лондон Лилибет и Арчи.

В первую очередь Меган и Гарри требуют предоставить им королевскую охрану. Если уровень безопасности не устроит пару, то принц приедет один.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>