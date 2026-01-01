Минобороны планирует поставить в войска свыше 310 тысяч единиц техники

В 2026 году в российские войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.

За первый месяц года уже поступило более 10 тысяч единиц вооружения и около двух миллионов средств поражения, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании.

В конце января на вооружение Минобороны поступили новейшие системы "Зубр" для защиты объектов инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов.

Ранее министр обороны велел бесперебойно производить востребованные вооружения, все вопросы обеспечения группировок ВС России в зоне СВО должны закрываться.