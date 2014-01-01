Алла Пугачева оказалась в скандальных "файлах Эпштейна"

В конце января было обнародовано множество документов, видеороликов, писем и снимков из досье американского финансиста и сутенера Джеффри Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию.

В скандал оказались вовлечены самые влиятельные люди со всего мира. В "файлы Эпштейна" попало даже имя Аллы Пугачевой. Как утверждает SHOT, Примадонна отечественной эстрады засветилась в документах как "самая популярная женщина России", с которой обязательно нужно встретиться Джеффри Эпштейну.

Такое письмо под кодовым названием "Миссия выполнена для некоторых" американскому финансисту отправил Борис Николич — бывший советник Билла Гейтса. Он проанализировал самых известных женщин и составил их список, чтобы те приехали к Эпштейну.

Но самому финансисту Алла Пугачева не понравилась, поэтому ее отсеяли и не пригласили на вечеринки. Кстати, в 2014 году, когда было отправлено письмо, Примадонна заняла вторую строчку в опросе "Женщина года", уступив лишь певице Ани Лорак.

