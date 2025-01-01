Белоусов велел бесперебойно производить востребованные вооружения

Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Как уточняет пресс-служба Министерства обороны России, глава ведомства провел совещание по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Участники мероприятия подвели итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь-2026.Также были подняты вопросы дальнейшего обеспечения группировок Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. В связи с этим он потребовал обеспечить сверхоперативное принятие решений в сфере развития электронной компонентной базы.

Также президент России высоко оценил качество оружия отечественного производства, которое направляется на экспорт. Владимир Путин подчеркивал, что российские системы вооружения проверены и испытаны в реальных боевых условиях, поэтому в 2025 году был набран солидный портфель новых экспортных заказов.