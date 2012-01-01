Москвичей предупредили о предстоящем пике морозов

Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке, однако февральский пик морозов еще впереди. Об этом рассказал в среду, 3 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметил метеоролог в своем Telegram-канале, средняя температура воздуха в Москве за первые три дня февраля составила минус 18,9 градуса. Это на 12,2 градуса ниже средних многолетних показателей. Морознее было лишь в феврале 2012 года — минус 20,2 градуса.

Жителям столичного региона осталось пережить еще две очень морозные ночи, с температурой ниже минус 20 градусов, предупредил Леус. Учитывая, что пик морозов в феврале еще впереди, его первая пятидневка может стать самой холодной с начала нынешнего столетия, подытожил эксперт.

Еще до начала февраля в Гидрометцентре России отмечали, что пока морозы до минус 30 градусов в столичном регионе не ожидаются. Будет морозно, но не до такой степени, хотя в дальнейшем прогноз погоды может быть скорректирован.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аномальных морозов в Москве не наблюдается — просто мы привыкли к теплым зимам в предшествовавшие годы. Вместе с тем политик признал, что холодное время года — это дополнительная нагрузка для систем жилищно-коммунального хозяйства.