Российские войска расширяют плацдарм на реке Оскол для блокирования крупной группировки неонацистов. Идут бои южнее Купянска. Противник вынужден отходить на неподготовленные позиции, бросая дорогостоящую технику. Поступают сообщения, что на Харьковском направлении уничтожена американская установка "Хаймарс". Вместе с ней командный пункт и около 50 боевиков. Также российская армия развивает наступление на востоке от Краматорска.

Двигаясь от дома к дому небольшими группами и зачищая подвал за подвалом, штурмовики группировки "Центр" освободили населенный пункт Сухецкое в ДНР. Это случилось 1 февраля. Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы мотострелков и подробности подготовки операции.

Освобожденный еще в декабре Красноармейск сейчас уже находится в тылу, но направление, по которому подразделения группировки "Центр" развивают наступление, привычно называют Красноармейским. Бои идут за Гришино. Враг еще сопротивляется, но мощнейшие удары тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" буквально сносят все на своем пути.

В лесополосе недалеко от Константиновки разведывательный дрон обнаружил блиндаж противника. С расстояния восемь километров точный удар нанес экипаж танка Т - 90 "Прорыв". Укрытие и находившиеся в нем боевики уничтожены. А на Краматорско-Дружковском направлении расчеты войск беспилотных систем группировки дронами, управляемыми по оптоволокну, уничтожили гаубицу Д - 30 и опорный пункт ВСУ.

Освобождение Константиновки откроет прямой путь для продвижения к Славянско-Краматорской агломерации для окончательного освобождения ДНР.