Собянин рассказал о развитии ядерной медицины в Москве

В Москве для лечения пациентов всё активнее применяют технологии ядерной медицины. На данный момент они представлены в семи городских стационарах.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, благодаря развитию инфраструктуры и обновлению парка оборудования количество исследований за последние годы значительно выросло.

В прошлом году высокоточную радиоизотопную диагностику прошли более 32 тысяч пациентов, в том числе свыше четырёх тысяч детей. Комплекс современной техники включает аппараты рентгенотерапии, системы компьютерной томографии, линейные ускорители.