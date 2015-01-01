Барселонская клиника провела трансплантацию лица от донора после эвтаназии

Вспышки камер, прямой эфир, яркий свет. Карме выглядит растерянной. Хотя фраза - " на ней лица нет"- теперь не про неё. У женщины, наконец-то, есть лицо. Чужое. На котором застыл немой вопрос: для кого это всё? Для неё? Или для той, что завещала своё лицо?

Люди в белых халатах не перестают аплодировать. Барселонская клиника стала первой в мире, где провели трансплантацию лица от донора после эвтаназии.

В этом событии сплелись две драматичные судьбы. У самой Карме был некроз тканей из-за бактериальной инфекции. Женщина перестала дышать, есть, говорить. Еще одна - 45-летняя пациентка, имя и диагноз которой не раскрываются, решилась на эвтаназию. Написала завещание и дала согласие на донорство тканей, органов и лица. Вопросы этики специалисты не обсуждают. Эвтаназия в Испании легализована с 2021 года.

При всей сложности момента, а донор и реципиент должны совпадать по группе крови и антропометрическим данным, пересадкой лица сейчас сложно удивить. Их проводят 20 клиник в разных странах. Еще в 2015-м на базе Военно-медицинской академии имени Кирова была выполнена первая аллотрансплантация лица в России. Группе из трех сотен специалистов под руководством Марии Волох удалось пересадить сложные комплексы тканей 19-летнему рядовому. Пациент не просто восстановился. Он теперь счастливый муж и папа.

"В нашем случае нам приходилось везти донорские ткани из Курской области. Но благодаря военным летчикам мы доставили их в ультракороткие сроки", - рассказала Мария Волох, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист -пластический хирург комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербург.

До испанской истории донорами становились те, у кого наступала смерть мозга из-за несчастных случаев или травм. Врачи настаивают: уникальность барселонской операции в том, что забор тканей был спланирован заранее. Как к этому относиться с точки зрения морали, сказать сложно. В том числе и Карме, которой пересаживали кожу, периферические нервы, жировую ткань, зубы, лицевые кости и мышцы.

Что касается смеха, то он восстановится не скоро. "После подобных операций реабилитация длится всю жизнь. Но если мы говорим о восстановлении функций, то обычно требуется на это 6 - 12 месяцев. Для восстановления функций ветвей лицевого нерва", - сказала Мария Волох.

Мнение общественности разделилось. Одни за Карме рады. Другие называют новым Франкенштейном. Она же изо всех сил пытается в чужом лице найти себя.