Стал отшельником и умер в одиночестве: вечные мгновения Вячеслава Тихонова

Роль тракториста принесла ему славу, а князь Болконский чуть не довёл до ухода из профессии. 8 февраля 1928 года родился неповторимый актёр Вячеслав Тихонов.

Штирлиц, он же князь Болконский, он же тракторист Морозов и учитель Мельников. Он же Вячеслав Тихонов, чьи актёрские образы стали кинематографической вечностью.

В единственном на весь Павловский Посад кинотеатре наивный мальчик так впечатлялся фильмами, что тайком заглядывал за экран. Волшебная сила искусства поманила молодого Тихонова в столицу.

Во ВГИКе неподготовленному юноше отказали, но увидев его горькие слёзы, передумали и приняли. Студентом он снялся в "Молодой гвардии" с Нонной Мордюковой, а вскоре тихий Тихонов женился на горячей казачке. Роль тракториста Морозова принесла ему славу. Но никакое признание не убеждало в собственном таланте. В этом был его характер – хотеть ролей, но сомневаться.

За ним охотились поклонницы и режиссёры: в советском кино появился свой Жерар Филип. Красив, обаятелен, породист, да ещё и поёт! Тихоновым восхищались все, кроме жены. Прожив 13 лет в странном союзе, они развелись. "Он мне трагически не подходит", – сказала тогда Мордюкова.

Многие говорят, что после фильма, читая "Войну и мир", князем Болконским представляют только Тихонова. Роль в киноэпопее, снимавшейся четыре года, потребовала такого напряжения, что он чуть не оставил профессию.

Настоящий мужчина, Тихонов снова и снова сдавал экзамены жизни. Женился второй раз: переводчице Тамаре было 25, ему 42. Родилась Аня и… главная кинороль в жизни. "Семнадцать мгновений весны" стали сенсацией, за которой, не отрываясь, следили советские зрители. Штирлица обожали, Штирлицем восхищались, о Штирлице слагали анекдоты.

На Николиной Горе Тихонов построил дом из красного кирпича – точно такой, как у разведчика Исаева в картине. И стал там жить. Мало с кем общался и бесконечно пересматривал свои фильмы, чтобы заново пережить чудесные мгновения с теми, кого уже нет.