Льдину с 43 рыбаками унесло в Охотское море

Спасатели эвакуировали 43 рыбаков с оторвавшейся от берега в Охотском море льдины на Сахалине. Об этом рассказали в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

В ведомстве уточнили, что льдина оторвалась от берега в районе села Стародубского. Трещина шириной до шести метров образовалась из-за подвижек льда на удалении около 800 метров от берега. Группа рыбаков оказалась отрезана от суши.

Людей удалось успешно вернуть на берег, никто не пострадал.

Однако сахалинский главк МЧС напомнил в своем Telegram-канале, что выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина опасно, так как под воздействием ветров западных направлений, продолжается вдольбереговой дрейф прибрежных льдов.

Подобные происшествия не единичны. В феврале 2025 года на большую землю удалось вернуть почти 400 рыбаков, которые дрейфовали на льдине в Охотском море. Людей унесло почти на километр. После случившегося в МЧС предложили взимать с рыбаков плату за вывоз с отколовшихся льдин и ужесточить наказание за ловлю в неположенном месте. Штрафы в 2-5 тысяч рублей никого не пугают.

Куда более страшными последствиями обернулось происшествие в Охотском море в августе 2024 года. Двое мужчин и 15-летний подросток выдвинулись на катамаране в направлении Сахалина, но у судна сломался мотор. Катамаран унесло в море, два месяца люди дрейфовали без каких-либо припасов. Брат и племянник хозяина лодки скончались, выжил лишь организатор заплыва Михаил Пичугин. Его отдали под суд за то, что он не следил за состоянием своего катамарана надлежащим образом и увел его на недозволенное расстояние от берега.