Ливия расследует дело об убийстве сына Муаммара Каддафи

Генпрокуратура Ливии приступила к поиску улик и подозреваемых в деле об убийстве сына бывшего лидера страны. Сейфа аль-Ислама Каддафи смертельно ранили накануне.

По одной из версий, четверо неизвестных проникли на территорию его резиденции и открыли огонь. Это далеко не первое покушение. 53-летний мужчина был заметной фигурой в ливийской политике. 5 лет назад он планировал баллотироваться на пост президента, но выборы не состоялись - разные группы влияния не смогли договориться об условиях их проведения.

Ливия перестала функционировать как единое государство после смерти Муаммара Каддафи. Его зверски убили повстанцы, деятельность которых поддерживал Запад. Сейф аль-Ислам давал показания против бывшего французского лидера Саркози. Ливийского политика разыскивал Интерпол. Сторонники призвали провести независимое расследование его гибели.