Известный ведущий издевательски поставил на место Полину Диброву

Полина Диброва приняла участие в съемках развлекательного шоу "Тайный миллионер". Совсем скоро программа выйдет в эфир. Пока же стали известны некоторые детали.

Так, Полина Диброва сцепилась с известным ведущим, шоуменом Владимиром Тишко. Модели не понравилось, что команда приняла решение, не обсудив его с ней. Тишко издевательски отреагировал на слова Дибровой.

"А почему мы должны с тобой об этом говорить? Ты интересная, конечно. Вот скажу я тебе „писю покажи“, ты покажешь?" - задал риторический вопрос ведущий.

Модели вряд ли понравилась реплика шоумена. А Владимир Тишко не успокоился и уже позднее обсудил с другими участниками телепроекта Полину Диброву, передает Starhit. "Она, как пава, сидит, такая вся медленная и величавая, на всех посматривает, про писю ей не скажи", - высказался Тишко.

Напомним, что Полина Диброва оказалась в поле повышенного внимания, когда стало известно про ее развод с супругом, ведущим Дмитрием Дибровым. Они расстались после 16 лет брака.

Красавицу жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Его даже не остановило наличие шестерых детей, которых ему родила супруга Елена. Теперь влюбленные живут в особняке рядом с Дибровым и вместе воспитывают на двоих девятерых детей.

