Россиян предупредили о мошенничестве под видом госпрограммы по списанию долгов

Злоумышленники решили воспользоваться стремлением многих людей избавиться от долгов, не заплатив при этом ни копейки. Мошенники рассылают предложения по списанию долгов через МФЦ якобы в рамках государственной программы.

Как предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пройдя по ссылке из подобного мошеннического письма, интернет-пользователь попадает на фишинговый ресурс. Там предлагается оценить шансы на списание долгов, пройдя тест, а для получения его результатов требуют ввести код из СМС-сообщения.

В итоге преступники получают доступ к данным доверчивого гражданина, а никакого списания долгов не будет. В МВД подчеркнули, что государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует. Единственный доступный в этой сфере вариант изложен в законе "О несостоятельности (банкротстве)", сообщает РИА Новости.

Ранее владельцев дачных участков предупредили, что они могут стать жертвой мошенников. Риск особенно велик в зимний период, когда многие дачники не ездят на свои загородные владения. Это снижает вероятность быстрой проверки информации и повышает эффективность атак, связанных с подменой контактов и с рассылками от имени администрации СНТ.

На другую удочку попалась пенсионерка из Приморского края. Женщина лишилась более полумиллиона рублей, которые отдала на создание благотворительного фонда и встречу с кумиром — солистом популярной корейской группы BTS. В действительности все это было мошеннической схемой.