В Дубае готовятся к тайному приезду Пугачевой

Ходят слухи, что Аллу Пугачеву позвали спеть в ОАЭ.

В светских кругах Дубая последний месяц обсуждают новость, связанную с выступлением Примадонны на "заказнике". Говорят, что один из русскоязычных организаторов мероприятий задался целью привезти в этом году Аллу Пугачеву с концертом в Дубай.

Предполагается, что это будет очень закрытое мероприятие, вход по крайне дорогим билетам-приглашениям, под запретом любая фото- и видеосъемка. Однако есть проблема с гонораром певицы.

Максимум, который обсуждается в кулуарах, это 220 тысяч евро (19,9 миллионов рублей). Вот только Пугачева хочет больше. Известно, что до начала кочевой жизни Примадонна соглашалась выступать за 350 тысяч евро (31,7 миллионов рублей). Вот только теперь никто столько платить артистке не хочет, передает "КП".

Впрочем, выступления Примадонны не пользуются большим спросом. Крупнейший организатор мероприятий сообщил: "У нас про выступления Аллы Пугачевой давно никто не спрашивает, даже не интересуется. Организовать можно было все при имеющемся бюджете, но это никому не нужно".

