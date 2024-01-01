Суд отменил один из приговоров иноагенту Татьяне Лазаревой*

Московский городской суд отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы подтвердил, что Лазарева* распространяет материалы в интернете без маркировки иноагента, за что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности. Поскольку нарушения не были устранены, бывшей телеведущей назначили наказание за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Однако защита Лазаревой* заявила, что районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 Уголовного кодекса России, поэтому приговор такого суда нужно отменить и передать дело на пересмотр мировому судье.

В среду, 4 февраля, стало известно, что Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор и направил дело на новое рассмотрение, сообщает РИА Новости.

Это не единственное уголовное дело и судебный вердикт в отношении Лазаревой*. В декабре 2024 года ей вынесли приговор по статье о публичном оправдании терроризма. В совокупности сбежавшая из России экс-телезвезда получила семь лет колонии и запрет администрировать интернет-сайты на четыре года.

* признана иностранным агентом и внесена в соответствующий перечень Министерства юстиции; включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов