На Кубани предотвратили теракт в колонии

Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии Краснодарского края.

Преступление планировал один из осужденных - 46-летний выходец из Центрально-Азиатского региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчина намеревался убить сотрудников исправительного учреждения.

"Хотел клуб сжечь, пойти в администрацию и всех убить", - рассказал задержанный на допросе.

Изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности колонии. В результате происшествия пострадавших нет, ущерб имуществу предотвращен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".