На Кубани предотвратили теракт в колонии

Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии Краснодарского края.
Преступление планировал один из осужденных - 46-летний выходец из Центрально-Азиатского региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчина намеревался убить сотрудников исправительного учреждения.
"Хотел клуб сжечь, пойти в администрацию и всех убить", - рассказал задержанный на допросе.
Изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности колонии. В результате происшествия пострадавших нет, ущерб имуществу предотвращен.
Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".