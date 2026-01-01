В Госдуме предложили освобождать самозанятых от налога за рождение ребенка

Россиянок, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход (специальный налоговый режим для самозанятых граждан), нужно освободить от его уплаты на год при рождении ребенка. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

Как пояснили парламентарии, женщины, оформленные в качестве самозанятых, обычно приостанавливают деятельность в связи с адаптацией к материнству и оформлением необходимых документов на ребенка.

По задумке авторов поправок, право на обращение за такой налоговой льготой должно сохраняться за женщиной в течение одного года со дня появления ребенка на свет, сообщает РИА Новости.

С 1 января 2026 года родители двух и более детей с доходом в рамках определенного лимита могут получить около 88 тысяч рублей в качестве ежегодной семейной выплаты. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин пояснил, что размер указанной выплаты зависит от уплаченного подоходного налога: гражданам вернут разницу между реальным НДФЛ и расчетом той же базы по ставке 6%. В итоге работающие родители смогут вернуть не менее половины уплаченного налога.

Между тем Национальное объединение строителей поддержало идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям, не имеющим детей, под обязательство родить ребенка. Если это обещание сдержать не удалось — получатели такой льготной ипотеки "переходили бы на обычную рыночную ставку". Если малыш в семье, как и было оговорено, появился — ставка оставалась бы льготной.